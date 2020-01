Spal, Semplici: «L’espulsione di Tomovic ha cambiato la gara»

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, analizza l’andamento della gara persa contro il Verona: le sue parole

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, analizza la sconfitta contro il Verona ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

SEMPLICI – «Sapevamo di affrontare una squadra che ha dato filo da torcere a tutti. La partita era in equilibrio, loro hanno avuto l’episodio che ha svoltato la partita. Potevamo svolarla con Paloschi, ma evidentemente ci siamo innervositi. L’espulsione di Tomovic ha cambiato l’andamento della gara ed ha inciso sul risultato finale. Non ho visto bene l’episodio dell’espulsione. Non siamo riusciti a dare continuità alla gara di Torino».