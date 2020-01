Spal, Semplici: «Grande vittoria. Falque e Bonifazi? Ci farebbero comodo»

Il tecnico della Spal Semplici ha commentato la vittoria conquistata al Gewiss Stadium contro l’Atalanta

Leonardo Semplici ha analizzato il successo ottenuto contro l’Atalanta: «Avevamo bisogno di una vittoria del genere contro una grande squadra. Questi punti devono dare fiducia all’ambiente, che nel girone di andata non ha ricevuto molte soddisfazioni».

«Alleno un gruppo di ragazzi importante. Abbiamo avuto molte difficoltà, però non abbiamo mai smesso di crederci. Le qualità per uscire da questa situazione ci sono. Iago Falque e Bonifazi? Due giocatori ottimi, ci farebbero comodo. Può essere l’anno buono per averli», ha concluso il tecnico della Spal ai microfoni di Sky Sport.