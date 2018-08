L’incubo di Spalletti: eguagliato il record negativo di de Boer

Inizio di campionato pessimo per Spalletti: il tecnico nerazzurro ha eguagliato Frank de Boer sulla panchina dell’Inter rimediando un solo punto nella prima due giornate di Serie A

Un inizio così stentato in casa Inter non si vedeva da anni. Pochi a dire il vero però. Luciano Spalletti è riuscito a raccogliere in questo inizio di Serie A 2018/2019 la pochezza di un solo punto nelle prime due giornate. Un record negativo in tempi recenti eguagliato e che riporta alla mente dei tifosi nerazzurri un atroce precedente: quello di Frank de Boer, chiamato sulla panchina interista soltanto un paio di anni fa. L’allenatore olandese, tradendo ogni attesa iniziale, aveva cominciato la stagione perdendo seccamente contro il Chievo fuori casa per 0 a 2 e rimediando un solo punto alla seconda giornata in casa contro il Palermo grazie ad un gol in extremis di Mauro Icardi. Alla terza poi, incredibilmente, la sua Inter era riuscita a battere in rimonta la Juventus poi scudettata (2-1): un’illusione durata appena qualche mese, perché già a novembre de Boer era stato esonerato dopo la bellezza di sette sconfitte in quattordici partite di campionato. Al suo posto il traghettatore Stefano Vecchi e quindi Stefano Pioli.

Prima di de Boer non aveva fatto di certo bene nemmeno Gian Piero Gasperini sulla panchina interista: nella stagione 2011/2012 l’attuale tecnico atalantino aveva rimediato una brutta sconfitta contro il Palermo (4-3) alla seconda giornata (la prima fu rinviata a causa dello sciopero indetto dall’Assocalciatori), prima di pareggiare contro la Roma alla terza e perdere incredibilmente 3 a 1 alla quarta contro il modestissimo Novara. Un punto in tre partite, ma di fatto il precedente di Gasperini non fa statistica perché, appunto, la prima giornata contro il Lecce non fu in realtà giocata per tempo e posticipata a dicembre (quando in panchina sedeva già Claudio Ranieri). In tempi meno recenti fece addirittura peggio Gigi Radice che, nella stagione 1983/1984, fu autore di un debutto da incubo: la sua Inter perse la prima contro la Sampdoria e la seconda contro la Lazio subendo in totale cinque reti e segnandone una sola. A fine stagione comunque quella squadra riuscì a centrare il quarto posto in campionato risalendo lentamente la china: Spalletti incroci le dita.