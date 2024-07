Spalletti RIFA’ l’Italia: RIENTRA Tonali e difesa a TRE, le nuove STRATEGIE del ct

Le strategia di Luciano Spalletti per la nazionale italiana dopo la delusione degli azzurri agli Europei. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti è intenzionato a cambiare dopo l’ultimo deludente Europeo. Il ct sta infatti sfruttando le vacanze per pensare ad una nuova Italia in grado di qualificarsi al Mondiale 2026.

Il primo punto cardine sembrerebbe essere il ritorno di Sandro Tonali dopo la fine della squalifica per scommesse. Decisa anche la difesa a tre, per sfruttare al meglio le caratteristiche della rosa ed un maggiore utilizzo dei giovani come Francesco Camarda.