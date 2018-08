L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha provato a scuotere la squadra ma è già finito sotto accusa dopo le prime due giornate

Anche Luciano Spalletti è finito sotto accusa dopo il solo punto racimolato dalla sua Inter nelle prime due giornate di campionato. La formazione nerazzurra, accreditata da molti come la vera anti-Inter, ha deluso le attese e ha perso 5 punti contro Sassuolo e Torino. I nerazzurri hanno giocato male contro i neroverdi e hanno regalato un tempo ai granata, permettendo alla formazione di Mazzarri di rientrare in partita e poi di agguantare un insperato pareggio.

Luciano Spalletti è finito sotto pressione. Il tecnico ieri ha tenuto a rapporto la squadra per circa 40 minuti e ha provato a scuoterla. L’allenatore ha annullato il giorno di riposo e ha provato a cancellare le scorie post-Torino. Lucio vuole vedere immediatamente una reazione e sabato a Bologna l’Inter non può sbagliare. Il tecnico, dopo il colloquio con i calciatori in cui li ha invitati a liberarsi dalle pressioni e dalle idee Scudetto, ha pranzato con i dirigenti ad Appiano. L’Inter non ha personalità e Nainggolan potrebbe risolvere la questione ma non ha nemmeno un’identità tattica: a Spalletti, finito sotto la lente di ingrandimento, il compito di trovare la quadra.