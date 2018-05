Spalletti, che bordata a Suning: «Non sono state mantenute le promesse fatte»

Non solo parole al miele da Spalletti per Suning. Il tecnico dell’Inter ha lanciato una frecciata parlando del mercato di inizio stagione

«Mercato condiviso? L’anno scorso io non ho condiviso proprio nulla. Non mi è stato messo a disposizione quanto mi era stato promesso». Parla così Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter. Oggi il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per fare un sunto della stagione appena conclusa e per parlare anche del futuro ma, passando del suo arrivo in nerazzurro, non ha lesinato bordate a Suning: «L’anno scorso si sono fissati degli obiettivi legati a un mercato che non c’è stato. Ma siamo rimasti sul pezzo, sono andato dritto».

Ancora l’allenatore: «Se fossimo arrivati quinti per voi sarebbe stato un fallimento ma pre me non sarebbe stato così. Io ho parlato di Champions appena arrivato ma c’era ancora da fare il mercato che poi è cambiato. Certe promesse non sono state mantenute». Prosegue Spalletti parlando del mercato e del Milan: «Il Milan a luglio dove me lo mettevate nelle griglie? Era arrivato davanti e ha fatto il mercato che ha fatto. Qui nessuno, dopo Roma, ha parlato di Scudetto. Per vincere bisogna poter spendere i soldi come fa chi lo vince. Vedremo come potremo lavorare sul mercato. Qui però, lo facciamo spesso, si tende a sciupare certi giocatori. Guardate Kondogbia, uno a cui è stata appena messa una clausola da 80 milioni».