Spalletti CARICA l'Italia: «Noi siamo dei GIGANTI! Ecco le CONDIZIONI di Barella. Su Calafiori dico...»

Le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida tra Italia e Albania di domani sera per Euro 2024

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato così in vista della sfida contro l’Albania.

«E’ vero che ci saranno molti tifosi avversari ma giocheremo con 60 milioni di italiani in campo. Dobbiamo essere orgogliosi di indossare questa maglia e di portare in alto la Nazionale. Barella? E’ quello che sa fare più cose, e di conseguenza noi contiamo su di lui, ed è chiaro che è in valutazione: staremo a vedere gli sviluppi. Noi siamo degli eroi: abbiamo a cuore tutte le cose che riguardano tutta la squadra. Noi siamo dei giganti. Mi è stato chiesto in questo periodo di allenare questo gruppo nel minor tempo possibile, ma ho una grande squadra disponibile e pronta a tutto. Calafiori? Ha le qualità di un calciatore internazionale: forte in entrambe le fasi»