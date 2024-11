Hall of Fame Calcio Italiano, premiato Luciano Spalletti e altre leggende - Calcio News 24

Hall of Fame Calcio Italiano, premiato l’allenatore dell’Italia Luciano Spalletti e altre leggende. Ecco la premiazione

A Coverciano è andata in scena la “Hall of Fame del Calcio Italiano“, un riconoscimento di chi ha reso grande il calcio italiano dal 2011 fino ad oggi, e anche stasera è tempo di premiazioni per molte leggende sia azzurre che protagonisti nel campionato di Serie A.

I premiati sono stati il Ct dell’Italia Luciano Spalletti, l’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi (Calciatore italiano), l’ex Cagliari Roberto Boninsegna, la calciatrice azzurra Valentina Giacinti e soprattutto l’ex Milan Andriy Shevchenko.