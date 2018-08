Spalletti ammette: «Modric? Sogno con i tifosi. Poi se arriva Messi…»

Le parole dell’allenatore dell’Inter dopo la vittoria in amichevole per 1-0 sul Lione nell’International Champions Cup. Ecco Spalletti

L’Inter ha battuto il Lione per 1-0 in amichevole, nell’ICC, grazie al gol di Lautaro Martinez. Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida, e ha ammesso l’interesse concreto dei nerazzurri per Luka Modric: «La società ha dimostrato di lavorare in maniera seria e coerente, i dirigenti stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che riteniamo giusto. E’ chiaro che un giocatore di quel livello sarebbe un colpo importante per qualsiasi squadra, figuriamoci per noi. Io continuo a sognare i tifosi ma possiamo eventualmente sopperire a tutto quello che accadrà».

Ancora Spalletti: «Mancano ancora alcuni giorni, si parla sempre di mercato ma se all’ultimo prendessero Messi lo accetterei volentieri. Lautaro Martinez? Penso che abbia fatto vedere cose importanti. Ci mette sempre il fisico, tiene botta. Gestisce bene il pallone e si defila spesso per non togliere spazio a Icardi. Nainggolan con loro due? Radja può fare tutti i ruoli del centrocampo, con qualità e forza, in alcune circostanze sarà possibile vedere Icardi davanti, Lautaro trequartista e Nainggolan a centrocampo ma tutti non possono giocare sempre. Dalbert? Sta crescendo, ha messo una bellissima palla. Attacco? Siamo giusti numericamente, Politano può anche giocare da punta che si muove dietro al primo attaccante. Asamoah confermato centrocampista? È stata una curiosità per far giocare Dalbert a sinistra».