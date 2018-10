Ufficiale, lo Spartak Mosca ha esonerato Massimo Carrera

L’ex assistente di Antonio Conte alla Juventus e in Nazionale è stato esonerato dal club dopo 18 punti in 11 gare

Lo Spartak Mosca ha comunicato di aver ufficialmente esonerato Massimo Carrera. Il settimo posto e i soli 18 punti in 11 gare non hanno lasciato scampo alla dirigenza del club moscovita. L’ex numero due di Conte alla Juventus e in Nazionale lascia quindi il club dopo poco più di due anni, con l’exploit del 2017 in bacheca: trionfo in campionato e supercoppa russa alla prima stagione. Al suo posto, lo Spartak Mosca ha ufficializzato Raul Riancho, già assistente di Carrera.