Spezia, Gazzoli: «L’obiettivo è dare al mister qualche giocatore sin dai primi giorni del nuovo anno»

Andrea Gazzoli, amministratore delegato dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa anche del tema mercato per i bianconeri

Andrea Gazzoli, amministratore delegato dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa anche del tema mercato per i bianconeri.

PAROLE – «Sicuramente l’obiettivo è dare al mister qualche giocatore sin dai primi giorni del nuovo anno. Abbiamo infortunati, giovani ed elementi che stanno giocando fuori ruolo. Per la dinamica del calciomercato, meglio fare le cose il prima possibile. Non abbiamo quantificato le entrate, sicuramente c’è attenzione a due o tre ruoli. Cerchiamo giocatori fortemente motivati, in vista di un girone di ritorno in cui dovremo metterci sacrificio e sofferenza. E poi servono giocatori che conoscano il campionato. Che siano italiani o stranieri non importa, ma devono integrarsi con le caratteristiche di quelli che ci sono già. Non si muovono i calciatori che riteniamo fondamentali. Ci saranno uscite fisiologiche, perché le motivazioni vanno cercate in giocatori in entrate ma anche in quelli che ci sono già. Non abbiamo le abbiamo quantificate neanche in questo caso. Servono calciatori che credano di potersi salvare anche all’ultimo minuto dell’ultima giornata».