Spezia, Hristov: «Essere imbattuti ci dà fiducia, ma c’è una cosa da migliorare…»

Le parole di Petko Hristov, calciatore dello Spezia, sull’ottimo inizio della squadra ligure in Serie B. Tutti i dettagli in merito

Petko Hristov ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’ottimo inizio di stagione dello Spezia.

DIFESA DI FERRO – «Si può migliorare. Su 8 gol presi alcuni erano evitabili, ma in altri casi siamo stati fortunati. Di certo spesso non ci tirano nemmeno in porta. Tutto quello che facciamo lo analizziamo attentamente per capire come migliorare: questo è il segreto».

ESSERE IMBATTUTI – «Dà una grande fiducia. Sappiamo difendere in 11, gli attaccanti pressano tanto e quindi da noi arrivano pochi pericoli. E se pressiamo alti è difficile attaccarci, ma dipende dalle gare».

ESSERE CAPITANO – «Sento più responsabilità. Rappresento una città e una società che devono stare in alto. Qui siamo tanti leader e io cerco di essere più leader degli altri».