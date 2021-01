Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Roma

PRESTAZIONE – «Sono partite dove bisogna dare spazio a chi ha giocato meno. Oggi tutti hanno dimostrato di poter ottenere qualsiasi cosa, pur soffrendo tanto. Abbiamo sfruttato la doppia superiorità numerica e vinto la partita».

MOMENTO POSITIVO – «Abbiamo vissuto un periodo non bello per i risultati, siamo stati confortati dalle prestazioni e non abbiamo mai mollato. La nostra mentalità è questa, creando molto e difendendo in maniera compatta. Lo abbiamo dimostrato contro Napoli, Torino, Sampdoria e ora la Roma. Ci godiamo questo periodo positivo».

PROSSIMA CONTRO LA ROMA – «Contro la Roma sarà ancora difficile, ma i miei ragazzi hanno la giusta testa».

SAPONARA – «Complimenti a lui. Quando lo abbiamo contattato, ci ha espresso la sua preferenza di giocare in quella posizione. Abbiamo bisogno di lui e lo sfrutteremo in quella zona».

SOSTITUZIONE IN PIU’ DELLA ROMA – «Sentivo parlare in panchina di questa cosa, non me ne ero accorto. C’è stato un errore, avremmo comunque vinto».