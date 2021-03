Spezia, Italiano: «Risultato severo. Pirlo? È straordinario»

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro la Juventus: le sue dichiarazioni

GARA – «Non puoi concedere neanche mezza palla gol alla Juve. Sennò succede che perdi dopo una grandissima prestazione, dopo aver giocato come dovevi fare. Non siamo riusciti ad affondare il colpo. Peccato, il risultato è troppo severo. Nel momento in cui arrivi qua e entri nella metà campo dell’avversario, devi tenere in mano la partita e non puoi perdere 3 a 0. Non possiamo andar via con un passivo del genere. È il nostro primo anno nella categoria, gli avversari erano fortissimi. Venire qui ed avere la palla non è semplice».

PIRLO – «Non ci siamo detti nulla di particolare, c’era la tensione della partita. Gli auguro il meglio, è un ragazzo straordinario e ha la possibilità di vincere ancora tanti trofei. Uno lo ha già vinto, gli auguro il meglio».