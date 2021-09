Spezia, Reca va ko: lesione al retto femorale della gamba destra

Lo Spezia ha comunicato l’infortunio di Arkadiusz Reca, che ha già iniziato le terapie del caso: il punto della situazione

Lo Spezia perde Arkadiusz Reca per infortunio. Lesione al retto femorale per il polacco, come comunicato dal club:

«Lo Spezia Calcio comunica sui propri canali ufficiali che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Arkadiusz Reca hanno evidenziato una lesione al terzo medio/prossimale del retto femorale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso presso il centro FK di Aulla».