Allo stadio Picco, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Picco”, Spezia e Salernitana si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Spezia Salernitana 0-0 MOVIOLA

1′ INIZIA IL MATCH – Sono i padroni di casa a muovere il primo pallone della partita.

3′ Occasione Salernitana – Obi porta palla, allarga sulla destra ma il traversone di Gyomber non è preciso. Il pallone è alto per tutti, anche per Simy. Lo Spezia può dunque ripartire.

6′ Occasione per Gyasi – L’attaccante dello Spezia entra in area di rigore e prova la conclusione a giro sul secondo palo. Il suo tentativo viene interrotto dalla difesa ospite, che spazza via la minaccia.

10′ Iniziativa di Nzola – Strappo di Nzola sulla corsia di sinistra. L’attaccante spezino mette un bel cross all’interno dell’area di rigore, non si fa attendere la precisa e attenta chiusura di Ranieri.

12′ Conclusione di Salcedo – Ci prova il giocatore dello Spezia: la conclusione del numero 29 bianconero termina di poco alta sopra la traversa della porta difesa da Belec.

18′ Ritmi elevati – Dopo una prima breve fase di studio, le squadre attaccano ora a viso aperto. Partita avvincente.

20′ Cambio forzato – Gyomber è costretto a lasciare il campo per un fastidio muscolare. Al suo posto entra Kechrida.

24′ Problemi per Gagiolo – In seguito ad un contrasto di gioco, il giocatore della Salernitana rimane a terra. Necessario l’intervento dello staff medico: il giocatore può ora proseguire l’incontro.

Spezia Salernitana 0-0: risultato e tabellino

SPEZIA (3-4-3): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Maggiore, Strelec; Salcedo, Nzola, Antiste. A disposizione: Zoet, Manaj, Verde, Podgoreanu, Sher, Zovko, Bertola. Allenatore: Thiago Motta.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber (20′ Kechrida), Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M. Coulibaly, Obi, Di Tacchio; Kastanos; Djuric, Simy. A disposizione: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Aya, Zortea, Delli Carri, Schiavone, Gondo, Vergani. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Massa di Imperia