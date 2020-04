Spinazzola: «Europeo rinviato? È un peccato ma non vedo l’ora di partecipare»

Leonardo Spinazzola ha parlato anche di Nazionale nel lungo intervento a Sky Sport. Le parole del terzino della Roma

NAZIONALE – «L’Europeo tra un anno? La Nazionale è il sogno di tutti. Guardi già da piccolo mondiali ed europei e sogni di arrivare lì e giocare per tutti gli italiani che ti guardano. È un peccato di non giocarlo ora ma non vedo l’ora di partecipare. Sono entrato in Nazionale nel 2018 e non siamo andati ai mondiali, è stato un dispiacere enorme. Voglio e vogliamo fare un grande europeo».