Spoting Lisbona Atalanta, presenti 609 tifosi nerazzurri all’Alvalade

Per Sporting Lisbona Atalanta i tifosi nerazzurri saranno presenti allo stadio Alvalade per gli Ottavi di Finale d’Europa League

Sporting Lisbona Atalanta d’Europa League è molto vicina, e in vista degli Ottavi di Finale il popolo nerazzurro ha voluto rispondere nuovamente presente sugli spalti dell’Alvalade indipendentemente dal risultato.

Ufficialmente gli atalantini presenti mercoledì sera in quel di Lisbona saranno esattamente 609, che ovviamente non mancheranno in termini di sostegno.