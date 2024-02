Sporting Lisbona Atalanta, Marino: «Sarà una grande sfida»

Le parole del direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino dopo i sorteggi d’Europa League contro lo Sporting Lisbona

Ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole del direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino.

«Li conosciamo tanto quanto loro conoscono noi. Avversario di grande valore ed esperienza internazionale, c’è anche curiosità per capire sulla data: la partita verrà spostata sicuramente di martedì. Trofeo? Troppo prematuro, ci sono tantissime squadre competitive e man mano che andiamo avanti gli avversari sono forti e competitivi. La crescita dell’Atalanta passa dalla proprietà a Gasperini che è un grande maestro, dal settore giovanile competitivo ai giocatori fino a tutti coloro che fanno parte del mondo Atalanta: compresa soprattutto la città di Bergamo. Per noi stare in Europa è come vincere uno scudetto, poi poter portare l’Atalanta in alto è sempre qualcosa di straordinario».