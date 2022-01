Squalifica Calhanoglu, il turco potrebbe esserci con la Lazio: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calhanoglu deve scontare un turno di squalifica, ma col Bologna non si è giocato. Il turco potrebbe comunque esserci contro la Lazio

Rebus Calhanoglu. Le conseguenze della surreale situazione vissuta a Bologna si riflettono direttamente nelle scelte di Simone Inzaghi e soprattutto del club nerazzurro. Che ancora non sa se rendere o meno disponibile il turco – che sarebbe stato squalificato contro l’undici di Mihajlovic, ma la partita non si è disputata – contro la Lazio domenica sera.

Dipende tutto (o quasi) dai tempi coi quali il Giudice Sportivo si pronuncerà. Se il Giudice approverà prima di domenica lo 0-3 a tavolino, allora la squalifica del turco risulterà come scontata. Di conseguenza, potrebbe giocare contro la Lazio. Se invece il Giudice, come sembra, lascerà la gara “sub iudice” (e quindi non disputata) la squalifica di Calhanoglu non sarà considerata scontata, e l’ex Milan non sarebbe a disposizione contro i capitolini.

