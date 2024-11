Fiorentina, Commisso rivela: «Italiano? Ecco di cosa aveva bisogno a Firenze. Palladino grande lavoratore e sullo stadio...»

Fiorentina, le DICHIARAZIONI del presidente viola Rocco Commisso tra squadra e su quello che sarà l’intero svolgimento dei lavori all’Artemio Franchi

Sullo stadio della Fiorentina (oltre che ai risultati della squadra), il presidente viola Rocco Commisso ha voluto rilasciare queste dichiarazioni a La Nazione.

LE PAROLE – «La sindaca l’ho incontrata un paio di volte. Sembra che voglia lavorare sodo e senza fare troppi annunci. Una conoscenza piacevole. Ora con la sindaca stiamo cercando di trovare delle soluzioni che permettano a Firenze di avere uno stadio, anche se non sarà nuovo, potrà essere almeno moderno e funzionale. Sono disposto a valutare eventuali investimenti, ma devo avere la certezza e tutte le informazioni sui lavori che stanno facendo ora e su tutto ciò che manca, ma in ogni caso voglio il controllo totale. Dopo Atene abbiamo preso, insieme a Ferrari e Pradè, la decisione che ci sembrava più giusta. Ho ringraziato Italiano per il grande lavoro fatto, poi la scelta di Palladino ci è sembrata la più giusta. Un grande lavoratore che aveva solo bisogno di tempo. E oggi quella scelta mi pare sia stata azzeccata. Siamo stati criticati per le cessioni, ma con quei soldi sono arrivati undici nuovi giocatori. Non siamo lì per caso, speriamo che duri. Come tutti gli italoamericani ho forte senso di appartenenza alla Nazionale. Ho sempre voluto più italiani, magari cresciuti al Viola Park come Commisso»