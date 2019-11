Stadio, Inter e Milan chiedono chiarezza al Comune di Milano

Stadio, Inter e Milan chiedono chiarezza al Comune in merito alla costruzione del nuovo San Siro e all’utilizzo del Meazza

Continua il dialogo di Inter e Milan con il Comune di Milano in vista della costruzione del nuovo stadio, ma anche delle funzioni che il Meazza avrà nel prossimo futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti i due club hanno accolto la decisione della giunta. Decisione che però prevede anche una diminuzione delle volumetrie a margine, nel quartiere dei servizi, l’aumento degli spazi verdi e il mantenimento del Mezza in modo ridimensionato.

Quello che i due club vogliono sapere è quale sarà la funzione del vecchio impianto e chiedono chiarimenti a Palazzo Marino per valutare se alla fine dei fatti convenga fare questo investimento o no. Infatti al posto del Mezza doveva sorgere un centro commerciale, un hotel, uffici e ristoranti.