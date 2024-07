Stadio Roma, domani l’INCONTRO con il sindaco Gualtieri per l’impianto di PIETRALATA

Stadio Roma a Pietralata, domani in programma un incontro tra i dirigenti giallorossi e il sindaco della capitale Gualtieri

Domani alle 12.00 il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin e il Ceo Lina Souloukou incontreranno il Sindaco Roberto Gualtieri per discutere i lavori per il nuovo stadio nel quartiere di Pietralata. Domani i dirigenti giallorossi, oltre a presentare i rendering e il design dell’impianto parleranno con il comune dello stato di avanzamento dei lavori, il supporto richiesto al Comune per l’accesso alle aree necessarie e la definizione del calendario degli eventi imminenti.

Un ulteriore passo in avanti dopo il primo meeting dello scorso ottobre quando la società presentò lo studio di fattibilità dell’impianto, il cui costo complessivo ammonterebbe a circa 528 milioni di euro, di cui circa 100 per i parcheggi e 20 per le urbanizzazioni.