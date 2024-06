Stati Uniti-Bolivia: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’AT&T Stadium l’incontro della Copa America Stati Uniti-Bolivia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’AT&T Stadium di Arlington va in scena la partita della Copa America tra Stati Uniti-Bolivia, primo turno del girone C. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Stati Uniti-Bolivia, le probabili formazioni

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Scally, Carter-Vickers, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Reyna; Weah, Balogun, Pulisic. Ct: Berhalter.

Bolivia (4-5-1): Viscarra; Medina, Jusino, Sagredo, Suarez; Cuellar, Villamil, Cespedes, Vaca, Fernandez; Algaranaz. Ct: Zago.

Stati Uniti-Bolivia: orario e dove vederla in tv

Stati Uniti-Bolivia si gioca nella notte tra domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno quando le lancette dell’orologio in Italia segneranno la mezzanotte. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.