Stati Uniti, è di Musah il primo gol dell’era Pochettino: battuto Panama 2-0

Pochettino inizia la sua avventura con gli Stati Uniti con una vittoria: battuto Panama, autore del primo gol il rossonero Musah

Inizia con una vittoria l’avventura di Pochettino sulla panchina degli Stati Uniti: il tecnico argentino batte Panama 2-0. La prima rete della sua nazionale la firma il milanista Musah (al primo gol in nazionale), servito dal compagno di squadra in rossonero Pulisic. Il raddoppio è invece di Pepi nel finale. Mercoledì la nazionale a stelle e strisce affronterà il Messico.

The first goal of the Mauricio Pochettino era belongs to Yunus Musah! His first for the #USMNT!! pic.twitter.com/bMd6ANOJhf — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 13, 2024

Se Musah e Pulisic sono stati protagonisti con un gol e un assist, lo stesso non si può dire per McKennie: lo juventino, a causa di alcuni problemi fisici, è rimasto in panchina per tutti i 90′ e potrebbe saltare in via precauzionale anche l’amichevole di mercoledì notte.