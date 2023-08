STATS – Community Shield, Manchester City Arsenal e gli spagnoli contro: Guardiola vs Arteta

Domani il calcio inglese riparte e lo fa con un match dal grandissimo fascino, la finale di Community Shield tra Manchester City ed Arsenal. Guardiola contro Arteta, la squadra campione d’Inghilterra ed Europa contro la formazione che lo scorso anno per un bel po’ di tempo ha lasciato intendere di poter spezzare la corposa egemonia dei nuovi padroni. Un’idea che ha avuto ragione d’essere per il periodo piuttosto lungo nel quale la Londra dei Gunners sorrideva in testa alla classifica, laureandosi campione d’inverno e mettendo in mostra un gioco meno scintillante e celebrato di quello dei rivali, ma estremamente funzionante, come dimostrò la vittoria sul Tottemham di Antonio Conte all’inizio del girone di ritorno. L’Arsenal si dimostrò una squadra bravissima nell’occupazione degli spazi e a tratti dominante nel recupero palla, in grado di esibire una sicurezza che faceva ragionevolmente pensare che la candidatura al titolo fosse molto seria. Ed in effetti lo è stata, ma nel confronto diretto con il Manchester City le certezze hanno iniziato a vacillare. La due squadre si sono affrontate con l’Arsenal in vantaggio di 3 punti in classifica e con una gara in meno. Un margine dissolto negli ultimi 20 minuti, quando Grealish e Haaland hanno spezzato l’equilibrio determinato nel primo tempo dai gol di De Bruyne e di Saka su rigore.

La mazzata decisiva è arrivata a 5 giornate dalla fine, in realtà 7 per i Citizens. Staccati di 5 punti dai rivali, si sono portati a -2 in corsia di sorpasso con un 4-1 troppo netto per pensare che domani qualcuno se lo sia dimenticato. Vero, è un’altra competizione, ci si gioca un trofeo in gara secca, il mercato ha mischiato un po’ gli organici (soprattutto in casa Arsenal) e il City l’anno scorso ha perso il primo atto della nuova stagione con il Liverpool, dando entrambi l’impressione esattamente opposta di quel che sarebbe accaduto dopo.