STATS – Manchester City Lipsia, a Guardiola basterà un tempo per vincere?

Al Manchester City basterà un tempo per superare il Lipsia? Ecco cosa dicono i numeri dell’andata, finita in parità

Guardiola? No, Gvardiol. É stata la tentazione di un po’ di tutti per il verdetto dell’andata tra RB Lipsia e Manchester City. Un 1-1 determinato proprio dal gol del centrale oggetto di desiderio di mezza Europa (quella che conta e ha i soldi per andarlo a prendere), che è andato a pareggiare a metà ripresa la rete di Mahrez del primo tempo. Di fatto, così, si è annullata una gara. Ma per chi pensava che il verdetto fosse scontato a favore degli inglesi, ci sono un po’ di numeri che fanno pensare che non sempre i dati statistici – per quanto coerenti con ciò che si pensa nella teoria – vanno a concretizzarsi nella pratica.

Il City in Germania ha fatto il City, almeno fino a un certo punto: possesso palla al 62% (è capace di tenere il pallone tra i piedi anche di più: nel primo tempo ha toccato il 74%, se non è un monopolio poco ci manca); sul piano della conclusioni ha prodotto il doppio, 12-7. Ma anche in questo caso, a fronte di una prima frazione di gioco totalmente sbilanciata con 7 tiri fatti contro solo uno subito, nella ripresa c’è stato un cambio totale e si è assistito a una situazione addirittura di leggero svantaggio. E che la situazione sia andata complicandosi un po’ con il trascorrere del tempo lo testimonia anche il numero dei falli suddiviso nei due tempi: i padroni di casa non sono mai cambiati (6-6), gli ospiti li hanno raddoppiati (2-4) pur rimanendo decisamente più corretti degli avversari.

L’ultimo a essere stupito di questi problemi è probabilmente proprio Pep. Che anche ieri, in conferenza stampa, ha ricordato come vada bene essere favoriti, senza però trascurare il valore di chi gli si pone contro: «Sono molto aggressivi con il pressing alto e quando ripartono da dietro sono bravissimi nelle costruzione dal basso». Al Manchester City basterà un buon primo tempo per accedere al turno successivo?