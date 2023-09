STATS – Mbappé, Kolo Muani e Dembelé: l’attacco della Francia sarà quello del Psg?

Oggi L’Équipe si interroga su un possibile travaso clamoroso da un club a una nazionale di un intero reparto, una situazione del tutto eccezionale nel calcio contemporaneo dove ogni squadra è un mosaico di Paesi diversi e sono rarissime le eccezioni. In Italia abbiamo avuto come ultimo caso la difesa tutta bianconera in azzurro composta dalla famosa BBBC – Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini – e chissà se nel futuro rivivremo questa possibilità. Didier Deschamps può invece godere di questa fortuna. Con le partenze di Lionel Messi verso gli Stati Uniti e di Neymar in Arabia, Luis Enrique ha un attacco tutto francese: Mbappé, Kolo Muani e Dembelé. Come scrive il quotidiano, la riproduzione della Francia di quanto si potrà ammirare nel Psg «potrebbe rappresentare un vantaggio rispetto alla concorrenza». Anche se a oggi, per la verità, solo Kylian è sicuro del posto da titolare. E il trio nello stesso club ancora non si è visto insieme e non è neanche detto che sarà così semplice vederlo, visto il comportamento finora avuto dall’ottimo Asensio.

A completare il ragionamento di prospettiva, ci sono anche un po’ di considerazioni su quanto finora la Francia ha vissuto nel post Qatar, dove ha perso sì la finale, ma ha offerto la sensazione di essere la squadra più esplosiva tra le partecipanti.

1) L’attacco vende i biglietti, ma è la difesa della nazionale che sta funzionando alla grande. Mutuando un vecchio detto, occorre ricordare che i Bleus stanno funzionando già benissimo come sono anche per quello che c’è dietro. Nelle prime 4 gare delle qualificazioni europee, la Francia condivide con Ungheria e Portogallo l’imbattibilità della sua porta. Che ha portato ad una sequenza di successi che ha di fatto già garantito la partecipazione al grande evento della prossima estate.

2) Finora Deschamps ha composto in modo differenziato la sua linea offensiva, ottenendo le seguenti risposte. Si è partiti con un meraviglioso 4-0 all’Olanda e il tridente composto da Coman, Kolo Muani e Mbappé, autore di una doppietta. E non si dimentichi che alle loro spalle c’è un certo Griezmann, reinventato centrocampista. Kolo Muani, Giroud e Mbappé in Irlanda, con gol decisivo del futuro interista Pavard. Nuovo cambio in Gibilterra: torna Coman, Giroud e Mbappé restano e vanno entrambi a segno. Infine, ancora Coman, Kolo Muani e Mbappé in casa con la Grecia, con la stella Kylian a risolvere la sfida dal dischetto. Morale della favola: cambiano i partner, l’intoccabile è sempre il più forte di tutti. E chissà se adesso, presto, tardi o mai gli metteranno accanto i suoi compagni di Parigi.