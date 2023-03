STATS – Napoli-Atalanta, sfida nigeriana Osmhen vs Lookman

Tutti i numeri della sfida tra Atalanta e Napoli, partita valida per la 26esima giornata di Serie A. I dettagli

Saranno tra i più seguiti di Napoli-Atalanta nell’incontro di oggi al Maradona. Ed anche se il distacco nella classifica cannonieri è diventato probabilmente incolmabile con i 19 gol del napoletano e i 12 dell’atalantino, il confronto tra le due «frecce nigeriane» (da titolo della Gazzetta) Osimhen e Lookman promette spettacolo. Ne ha parlato al quotidiano il ct portoghese della nazionale africana, che certo può contare su una coppia d’attacco che altre rappresentative sognerebbero di avere. Per José Peseiro il ritratto dei due è il seguente. Osimhen sa fare tutto: «Fisicamente è dominante, calcia forte, è bravo di testa, quando lo marchi non sai mai dove si gira. Deve migliorare la gestione del pallone, ma ha 24 anni. C’è tempo». Quanto a Lookman, invece, per lui non è una sorpresa, anche se «prima di arrivare in Italia non aveva mai segnato così tanto». E la sua migliore qualità è «la velocità di pensiero e il dribbling».

Che cosa suggerisce il confronto numerico maturato nelle prime 25 giornate di campionato? Divertitevi a scoprirlo con il Foot Radar.

FASE DI POSSESSO – La partecipazione al gioco di Lookman è decisamente superiore. Secondo Peseiro i due possono completarsi: l’azzurro sprigiona potenza e il bergamasco rapidità. Nelle 7 dimensioni del gioco qui indicate, Osimhen appare superiore solo nella riuscita dei lanci lunghi

FASE DIFENSIVA – Quando Napoli e Atalanta devono riconquistare palla, ovviamente sono altri i giocatori deputati a farlo. Ma sul piano del recupero, Lookman è su livelli decisamente soddisfacenti, quando Osimhen ci prova commette un po’ troppi falli.

FASE OFFENSIVA – Lookman è più una punta che crea occasioni e va al cross. Osimhen non solo segna di più. Il volume dei suoi tiri, la precisione e le conclusioni di testa sono praticamente irraggiungibili per il rivale.

FASE AEREA – Se la palla è in area, non c’è storia: Victor stravince il confronto con Ademola.