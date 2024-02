STATS – I precedenti più curiosi della giornata n.26 di Serie A

Gara per gara, ecco la sfida più curiosa tra quelle che si giocheranno a partire da oggi fino a lunedì sera

Gara per gara, ecco la sfida di Serie A più curiosa tra quelle che si giocheranno a partire da oggi fino a lunedì sera.

BOLOGNA-VERONA – Esattamente 10 campionati fa, il Verona va a vincere al Dall’Ara con un clamoroso 4-1. Marco Baroni si accontenterebbe sicuramente di molto meno e forse anche un pari gli basterebbe. Quel che è certo che almeno uno dei 4 marcatori di allora gli potrebbe servire: Cacciatore, Iturbe, Toni e Jorginho. Non male come squadra…

SASSUOLO-EMPOLI – Non c’è mai stato un pareggio nelle occasioni precedenti. E se non si verificato l’anno scorso, è abbastanza clamoroso. A rompere l’equilibrio sull’1-1 ci ha pensato un rigore, trasformato da Berardi. Era il minuto 97, cosa non più strana dati i maxi-recuperi del calcio di oggi.

SALERNITANA-MONZA – Più che un precedente curioso, qui, come in tutte le partite dei brianzoli, al massimo c’è una sola gara, quella dello scorso torneo, il primo in A per il club di Adriano Galliani. Liverani deve farla rivedere ai suoi per ottenere lo stesso effetto: 3-0, tutto in 19 minuti nella ripresa con le reti di Coulibaly, Kastanos e Candreva, tre uomini che sono ancora presenti in granata.

GENOA-UDINESE – «Non ci sono segreti, quando mi allenavo guardavo il movimento della palla, la forza del tiro e ripetevo all’infinito quel movimento. Facevo tre passi indietro, colpivo con l’interno collo. Uscivano tiri secchi, veloci». A parlare così è Zico, che spiega così come si tira un calcio di punizione. Il primo che realizza in Italia è proprio a Marassi, in un memorabile Genoa-Udinese 0-5 dell’11 settembre 1983. Chi c’era non lo ha mai dimenticato.

JUVENTUS-FROSINONE – L’ultima volta che Allegri ha ospitato in casa i ciociari è 5 anni fa. Basta scorrere il nome dei marcatori di quel giorno per capire quante cose sono cambiate in casa bianconera e non in meglio: Dybala, Bonucci e Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI-NAPOLI – L’ultimo gol in un Cagliari-Napoli lo ha segnato Osimhen, che due anni fa ha pareggiato la rete di Pereiro. L’ultima rete degli azzurri, due giorni orsono, l’ha messa a segno sempre il nigeriano bucando Ter Stegen. Che dite? Ci sarebbe da stupirsi se andasse ancora di nuovo a bersaglio?

LECCE-INTER – Chi è stato innamorato del Chino Recoba ce l’ha ancora davanti agli occhi: Lecce-Inter, campionato 2001-02, sponda di Vieri e Alvaro parte dalla propria metà campo e non si ferma più fino a quando non mette il pallone dentro la porta. La rete del secondo tempo è una sciocchezza, al confronto, un agevole tiro dopo la respinta di Chimenti. Particolare non secondario: la doppietta che vale la vittoria per 2-1 viene realizzata nel giorno in cui compie 26 anni.

MILAN-ATALANTA – Magari i più giovani non sanno che la sfida tra il Diavolo e la Dea ha avuto la partita con più gol della storia della Serie A. Successe nel 1973, le reti furono 12, spartite in modo molto diverso: 9 quelle rossonere, 3 le bergamasche. All’opposto, gli 0-0 nel corso del tempo sono stati 9, l’ultimo dei quali 7 campionati fa.

ROMA-TORINO – Non c’è più Andrea Belotti ad insaporire la sfida. Peraltro, l’ex Toro l’anno scorso proprio contro i granata ha fallito il calcio di rigore del pari al minuto 92 centrando il palo dal dischetto. Buon per lui e per i giallorossi che poco dopo è intervenuto Matic a firmare l’1-1, un altro che non c’è più nelle fila dei padroni di casa.

FIORENTINA-LAZIO – Da due anni a questa parte i capitolini sbancano Firenze. Quasi una forma di risarcimento per una sfida nata malissimo, con 6 vittorie consecutive della Viola a partire dal 1931, anno nel quale si sono incrociate le due squadre per la prima volta.