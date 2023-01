STATS – Serie A, per i gol su punizione deve tornare Vlahovic

C’è un dato clamoroso nella Serie A edizione 2022-23: a eccezione di Vlahovic, non c’è nessun giocatore che sia riuscito a mettere dentro il pallone almeno due volte su calcio di punizione.

L’attaccante serbo bianconero consente alla Juventus di essere in testa alla speciale classifica del campionato grazie ai gol da fermo inventati contro Roma e Spezia, ai quali va aggiunto quello pesantissimo di Milik che ha deciso in extremis Cremonese-Juventus. Per il resto, come si vede, c’è una vera e propria rarefazione di quello che invece è un gesto tecnico tra i più spettacolari e apprezzati.

Alle spalle della Juventus, ci sono solo 2 squadre che hanno segnato 2 calci di punizione: Inter e Monza. Che, però, li hanno trasformati con giocatori diversi: i nerazzurri con Barella a Udine e Dimarco in casa con il Bologna; i brianzoli con Sensi e Ranocchia, entrambe le volte in trasferta (a Lecce e a San Siro per il Milan). Per il resto, ci sono solo ancora due acuti isolati: Bajrami in Empoli-Milan e Deulofeu in Udinese-Atalanta. Il totale è di 9, una rete su punizione ogni due giornate di Serie A.

Nel 2017-18, quando c’erano Dybala, Pjanic e Bernardeschi, ne avevano realizzate 6 solo in un club. Sono passati solo 5 anni e già siamo qui a sentire la nostalgia…