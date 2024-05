Juve, addio tra le lacrime di Alex Sandro: lo Stadium lo saluta con una standing ovation

Al 72′ di Juve Monza Alex Sandro ha lasciato il terreno di gioco dell’Allianz Stadium per l’ultima volta, sostituito dall’esordiente Tiago Djalo.

Puisque la vie nous apprend le pardon, on oublie les errances du passé et on te souhaite que le meilleur, Alex Sandro. 🫶⚪️⚫️pic.twitter.com/ombmTISnZc

— 𝕍𝕚𝕥𝕠 (@BVL_21) May 25, 2024