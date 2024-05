Juve Montero: «Qui per collaborare, non stravolgere. Chiesa e Fagioli sono campioni»

Le parole di Paolo Montero, tecnico della Juve, dopo la vittoria casalinga ottenuta dai bianconeri contro il Monza

Paolo Montero ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le sue parole.

PRIMO DISCORSO ALLA SQUADRA – «Ero emozionato. Il mio discorso, mi conoscete perchè parlo poco, è stato semplice. Gli ho detto che venivo non a stravolgere ma a collaborare e che mi sentivo orgoglioso di stare di fronte a loro. Vengo quando gioca la Juve allo stadio, come un tifoso in più. Per me era un onore per stare davanti a loro, gli ho detto che venivo solo a collaborare».

CHIESA A SINISTRA RENDE DI PIU’ – «Abbiamo fatto la valutazione di chi stava meglio, per questo abbiamo scelto questa formazione. Lui con la qualità che ha può giocare a destra come fatto a Firenze e può giocare a sinistra come fatto alla Juve e in Nazionale. Il campione, come ha vissuto in questo ultimo periodo Federico, si è preparato bene. Fa la differenza, secondo me lui, se ha questo ritmo qua, può fare la differenza anche dentro. Se cerca lo spazio da crearsi nell’uno contro uno è micidiale. Anche prima della partita lo abbiamo detto che se si costruiva a quattro poteva entrare lui e creare la superiorità dietro i centrocampisti del Monza. Con quelle qualità lui e Kenan possono giocare esterni o dentro, l’importante è creare la possibilità nel gioco per avere lo spazio per puntare nell’uno contro uno l’avversario. Come nel primo gol si è visto che quando ti punta ti salta».

FAGIOLI DAVANTI ALLA DIFESA – «Oggi ha fatto il regista. In un altro ruolo è lo stesso discorso fatto per Chiesa. Legge bene le situazioni, legge bene dove posizionarsi. Nel poco che l’ho visto ho visto che lui prende informazioni per dove posizionarsi e trovare i compagni prima di ricevere palla, che è fondamentale nel calcio moderno».

