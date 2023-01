STATS – Torino, a San Siro un Lukic a lunga gittata

C’era bisogno per il Toro di una grande impresa e quella di San Siro lo è stata, anche per le modalità con cui è arrivata, in 10 contro 11.

C’era anche bisogno di una bella risposta da parte di qualche individualità e quella arrivata da Lukic è stata importante. Il voto del Corriere dello Sport è 6,5: «Una bella chance ad inizio gara non sfruttata a dovere, poteva cambiare la storia del match. Cresce nel corso della partita». Andiamo a scoprire la sostanza della sua prestazione e come nel 3-4-2-1 congegnato da Juric abbia lavorato il talento serbo.

La sua funzione è evidente: Lukic ha agito lungo la colonna centrale, occupando prevalentemente il cerchio del centrocampo ma muovendosi molto anche sul lato destro, dove è arrivato a giocare in posizione avanzata. Se queste sono le zone occupate, il suo grado di coinvolgimento è buono: il 10% dei palloni giocati dalla squadra è passato dai suoi piedi. Andiamo a scoprire il merito della sua prestazione.

79% – Percentuale dei passaggi riusciti. Nell’ambito delle verticalizzazioni ha fatto meglio a destra che al centro. Quella a più lunga gittata per Singo nel secondo tempo. Di 31 metri il passaggio per l’incursione di Bayeye che ha determinato il gol della qualificazione.

5 – 5 su 5 i lanci lunghi di Lukic riusciti, per l’appunto. Una qualità notevole, fondamentale per l’efficacia dell’azione granata.

3 – Le conclusioni da incursore. Il serbo non è andato in rete, ma ha dato la sensazione di essere sempre pericoloso