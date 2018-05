Stipendio Ancelotti al Napoli: le cifre del contratto proposto a Carletto da parte del presidente azzurro De Laurentiis

Sembrava una fantasia di mercato. Sembrava potesse essere soltanto un sogno, destinato a rimanere tale. E invece no. Con il passare delle ore Carlo Ancelotti si sta sensibilmente avvicinando al Napoli. L’ex tecnico del Bayern Monaco, dopo una serie di approcci con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, è volato a Roma per incontrare nuovamente il numero uno del club partenopeo negli studi della Filmauro. Il tecnico sembra essersi convinto del progetto proposto. Ed è anche questo il motivo del brusco allontanamento, registrato nelle ultime ore, fra De Laurentiis e Maurizio Sarri, ormai sempre più lontano da Napoli. Ancelotti sta per convincersi. E lo stipendio sta giocando un ruolo chiave nella decisione dell’allenatore di Reggiolo.

Ancelotti avrebbe infatti chiesto un impegno almeno biennale, se non addirittura triennale, per pianificare sul medio-lungo periodo il futuro del Napoli. De Laurentiis sarebbe pronto ad offrirgli un contratto biennale con opzione per il terzo anno con un ingaggio intorno ai 6.5 milioni a stagione. Accordo particolarmente vantaggioso, ma comunque ben lontano dai tempi del Bayern Monaco. Perché Ancelotti sta ancora adesso percependo un ingaggio da 15.8 milioni di euro a stagione del club bavarese. Cifre iperboliche, per il calcio italiano. Ma De Laurentiis sta cercando di venire incontro alle esigenze dell’allenatore.

La decisione di Ancelotti sarebbe ormai sul punto di essere definita: il progetto Napoli lo intriga e lui sarebbe ben felice di provare a lottare per uno Scudetto sfumato anche quest’anno. Ma è anche vero un altro aspetto: il tecnico di Reggiolo non ha un piano B particolarmente vantaggioso. Perché la Juventus proseguirà con Allegri, il Chelsea con Conte o Sarri e l’Arsenal sta per virare su Unai Emery. E allora il Napoli ne sta approfittando per piazzare il vero, grande colpo dell’estate. Chi lo avrebbe mai detto?