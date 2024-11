Stoccarda Atalanta, invasione dei tifosi nerazzurri in Germania. Il dato sul settore ospiti

Biglietti Stoccarda Atalanta, il DATO sul settore ospiti e la presenza dei tifosi nerazzurri in Germania. I numeri sull’invasione nerazzurra

Stoccarda Atalanta è una partita importante per i nerazzurri: soprattutto con un posto ai Play Off in palio. Per raggiungere tale traguardo servirà tutto il sostegno del popolo nerazzurro, e stasera non sarà da meno.

Invasione dei tifosi dell’Atalanta in quel di Stoccarda con 2034 sostenitori nerazzurri presenti per il match di Champions League. Si prospetta un grandissimo clima sugli spalti.