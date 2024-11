Stoccarda Atalanta, Gasperini analizza: «Siamo venuti qui con ambizione, vittoria ci dà fiducia. Sullo Scudetto dico questo»

Le parole di Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Tutti i dettagli

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo Stoccarda-Atalanta di Champions League. Ecco le parole riprese da TMW:

COMMENTO – «Noi siamo venuti qui con ambizione ma di lì a vincere ce ne passa. Questi sono campi difficili, lo Stoccarda aveva vinto a Torino contro la Juventus. È il modo in cui è arrivata questa vittoria che ci dà fiducia. Abbiamo vinto con personalità, forse abbiamo sofferto nel finale e c’è mancato ordine. Ho visto tante cose buone, per noi queste partite sono motivo di crescita. L’esperienza dell’anno scorso ha tanto consapevolezza in più».

0 GOL SUBITI – «In tutte le partite che abbiamo fatto abbiamo mostrato solidità e non abbiamo sofferto tantissimo. Siamo stati capaci di avere una buona fase difensiva e su quello abbiamo costruito i punti».

VITTORIA UTILE PER IL CAMPIONATO – «Questa vittoria ci mette abbastanza bene per la classifica della Champions. Non so come finirà ma ci sono tante squadre nel giro di pochi punti. Aver vinto è un passo avanti. Il campionato è un’altra competizione e arriviamo con il morale alto per la sfida contro l’Udinese».

GOL ZANIOLO – «Sono felice per lui. Chiaro che noi continuiamo a lavorare molto su di lui e questa è una spinta ulteriore per cercare a crescere».

SCUDETTO – «Io rispetto le impressioni di tutti. Dico che a giugno sono rimasto soprattutto con l’ambizione di avere una squadra che usciva da una vittoria in Europa League e una qualificazione in Champions League. L’intenzione era rinforzarsi. Oggi non siamo pronti a vincere lo Scudetto. Se possiamo sperare di crescere e inserirci ce lo auguriamo. Siamo felici del percorso che stiamo facendo, ma per vincere lo Scudetto abbiamo bisogno di fare tanti passi. Eravamo vicini a costruire una squadra molto più competitivi ma in estate è successo quello che è successo. Non ci siamo riusciti e ora stiamo cercando di costruire con quello che abbiamo».