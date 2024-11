Stoccarda-Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Alla Mercedes Benz Arena, il match valido per la 4a giornata di Champions League tra Stoccarda e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

PRIMO TEMPO

Una prima frazione di gara senza particolari emozioni alla Mercedes Benz Arena. I padroni di casa ci provano con un colpo di testa di Undav, poi molto possesso palla della Dea e qualche conclusione di Mateo Retegui che però non trova fortuna. La squadra di Gasperini proverà a vincere la partita nella ripresa.

SECONDO TEMPO

Detto fatto: l’Atalanta parte forte nella ripresa e va subito in gol! De Ketelaere regala la gioia del gol a Lookman che non ha dovuto far altro che spingere il pallone in porta. Non finisce qua però, perchè nel finale di fara l’Atalanta gestisce il vantaggio e poi arriva al raddoppio con Zaniolo dal limite dell’area spedisce in porta. Importante vittoria dei nerazzurri di Gasperini.