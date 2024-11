Stoccarda Atalanta, Percassi: «Napoli? Grande soddisfazione»

L’amministratore delegato degli orobici ha parlato prima della sfida contro lo Stoccarda in Champions League

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto a Sky Sport prima del fischio d’inizio della sfida tra i nerazzurri e lo Stoccarda in casa dei tedeschi, capaci di battere la Juventus in trasferta.

CINQUE ANNI FA PRIMO PUNTO CHAMPIONS – «Ovviamente il tempo passa ma siamo contenti. Oggi per noi essere ancora qui in Champions è motivo di grande soddisfazione. Penso che sia molto importante riuscire a fare punti. Stasera ci aspetta una partita complicata contro un avversario difficile da affrontare. Ci aspetta una partita molto difficile»

NAPOLI – «Sicuramente la partita di domenica ci ha dato grande soddisfazione. Siamo solo all’undicesima giornata di campionato e abbiamo tante partite da giocare che dev’essere un punto di partenza, una partita che ci deve dare forza e convinzione ma sempre con grande umiltà. Ciò che abbiamo conquistato in questi anni è stato figlio del lavoro. Dobbiamo continuare a lavorare su questo gruppo, che ha dimostrato grande attaccamento a questa maglia. Già stasera affrontiamo una gara che dimostra come la competizione sia alta in Champions»