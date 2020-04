Stop Ligue 1, Lione: «Richiesto risarcimento per decine di milioni di euro»

LIONE – «Questa soluzione condivisa da altri club si basava sul principio degli spareggi, del titolo di campione acquisito dal PSG, e con un calendario limitato a 3 settimane in linea con i vincoli imposti dall’emergenza sanitaria, con una formula innovativa che potrebbe interessare le emittenti televisive, attualmente prive di contenuti, nonché l’ambito delle scommesse sportive e tutti gli altri attori economici che operano nel settore calcistico. Questa soluzione avrebbe permesso di soddisfare con precisione il desiderio della UEFA di proseguire le competizioni nazionali. Ma vista la decisione sul campionato francese di Ligue 1, decretato oggi dalla Lega, l’Olympique Lyonnais si riserva il diritto di presentare ricorso contro questa scelta e di chiedere il risarcimento dei danni che per il club ammontano a diverse decine di milioni di euro. L’Olympique Lyonnais si congratula sinceramente con i campioni, PSG per Ligue 1 e Lorient per Ligue 2, che sono stati proclamati oggi e spera che OL Féminin possa rapidamente avere la stessa consacrazione».