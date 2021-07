Stramaccioni: «Organizzazione incredibile in Qatar per il Mondiale»

Stramaccioni, ora allenatore dell’Al-Gharafa, come si sta preparando il Qatar per ospitare il Mondiale il prossimo anno

Andrea Stramaccioni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di come si sta preparando il Qatar al Mondiale che ospiterà a dicembre 2022. L’ex tecnico dell’Inter è attualmente tecnico dell’Al-Gharafa, squadra della città di Doha.

«L’organizzazione è incredibile, i lavori sono incessanti. Stanno costruendo stadi appositamente per il Mondiale, senza destinarli ad alcuna squadra e ideandoli a quest’unico scopo. Inoltre, mi hanno spiegato che hanno studiato una fase di test che andrà avanti da questa stagione fino all’inizio del torneo, in modo da metter a punto anche l’organizzazione per i sistemi del VAR».