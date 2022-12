Suarez, futuro in MLS con Messi? L’uruguaiano ha un’idea in mente

Suarez, futuro nel campionato statunitense al fianco dell’amico Lionel Messi? L’uruguaiano ha un’idea in mente

Secondo quanto riportano i media messicani, Luis Suarez sarebbe finito nel mirino del Cruz Azul, pronto a fare follie per lui.

L’uruguaiano, però, vorrebbe volare in MLS per il finale di carriera, lì dove potrebbe approdare anche l’amico Lionel Messi. Inter Miami, club accostato anche alla Pulga, in vantaggio sulla concorrenza.