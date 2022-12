Suarez-Gremio, ottimismo per la chiusura. Ma occhio all’ipotesi Messico

Suarez-Gremio, ottimismo per la chiusura del passaggio dell’attaccante uruguaiano al club brasiliano. Ma occhio al Messico

Secondo quanto riferito da Globoesporte, il Gremio sarebbe in uno stato di trattative avanzate per portare Luis Suarez in Brasile. Ottimismo crescente, anche se resiste l’ipotesi Messico.

Il Cruz Azul avrebbe infatti promesso un ingaggio raddoppiato al 35enne attaccante uruguaiano, con uno sponsor pronto a correre in aiuto della società messicana.