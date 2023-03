Suarez: «Se Neymar fosse rimasto al Barcellona sarebbe diventato pallone d’oro»

Le parole di Suarez sul suo ex compagno Neymar e sul suo passaggio dal Barcellona al PSG: «Gli dicemmo che la cosa migliora era che restasse con noi»

Luis Suarez, in una intervista a Placar, ha rivelato alcuni retroscena sul trasferimento di Neymar dal Barcellona al PSG e sulla sua opinione in merito. Di seguito le sue parole.

CONSIGLIO DI RESTARE – «Ci ha fatto molto male come amici e compagni di squadra. Durante il pre-campionato, negli USA, quando ci sedevamo per parlarne ci diceva: ‘No, no’. Non mi piaceva molto parlarne, ma è arrivato un momento in cui era più concreto e io e Messi gli abbiamo detto: ‘Se vuoi vincere tutto resta qui con noi’. Il momento cambierà, ci saranno nuovi giocatori di cui abbiamo bisogno. Ci ascoltava e diceva: ‘Sì, sì, voglio restare’. Poi tutti gli ambienti sono difficili da controllare. Da amici gli consigliammo di restare, ma la decisione era sua e della sua famiglia».

PSG – «Gli abbiamo detto: ‘Per il tuo futuro l’Inghilterra è migliore. Penso al Manchester City, quel calcio andrà meglio per te… Ma, in Francia?’. Abbiamo capito poi che anche il calcio francese era cresciuto tanto, ma gli dicemmo che la cosa migliora era che restasse con noi. Mi assumo le responsabilità di quello che dico. Se Neymar fosse rimasto al Barcellona, avrebbe vinto sicuramente un Pallone d’Oro».