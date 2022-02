Sule lascia il Bayern, così Nagelsmann: «Via per prendere più soldi» – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua a far discutere in Germania il probabilissimo addio di Sule al Bayer Monaco: Nagelsmann ha parlato così della vicenda

Sarà un lungo e lento addio quello tra Sule e il Bayern Monaco. Il difensore tedesco andrà via a parametro zero e il suo tecnico Julian Nagelsmann ne ha parlato così in conferenza stampa:

DICHIARAZIONI – «Conosco alcune delle ragioni, ma non le capisco tutte. A volte un contratto scade, poi ci sono squadre con più soldi di noi, ovunque li prendano. E non posso dirmelo, ma va così…Lui è un giocatore importante per noi e ora abbiamo la sfida di dover trovare un sostituto. Neuer ha detto che il gruppo è infastidito perché Sule andrà via, credo sia un complimento nei suoi riguardi e questa cosa deve stimolarlo a diventare il migliore e lo sarà presto».