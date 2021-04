Super League al via: ecco quando potrebbe iniziare

Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito, Florentino Perez ha parlato della possibile data di inizio della Super League

C’è spazio anche per la possibile data di inizio della Super League nell’intervista di Florentino Perez a El Chiringuito. Il presidente del Real Madrid ha fatto chiaramente intendere e rimarcato più volte di volersi sedere a un tavolo e trovare accordi con FIFA e UEFA.

Ecco le sue parole: «Vogliamo iniziare il prima possibile. Parleremo con UEFA e FIFA, ma non dovrebbero arrabbiarsi, lo sanno. Se possiamo iniziare la Superlega ad agosto lo faremo. Faremo del nostro meglio per iniziare quest’anno. Vogliamo raggiungere un accordo con la UEFA e le altre parti coinvolte. Ne parleremo con UEFA, FIFA e non solo. Se non troviamo un accordo con la UEFA, non torneremo indietro. Se vogliono aspettare il 2024 per fare la riforma, possono aspettare. Non stiamo aspettando nessuno perché abbiamo bisogno».