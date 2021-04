Super League, la UEFA rilancia: pronti 6 miliardi di euro

La UEFA starebbe studiando un piano di finanziamento per scavalcare i fondi messi in campo per la Super League: pronti 6 miliardi di euro

La UEFA passa al contrattacco dopo l’annuncio della Super League: finanziamenti record per la nuova competizione europea in cui figurano Juventus, Milan e Inter tra i 12 club fondatori. JP Morgan finanzierà il progetto con 3,5 miliardi di euro.

Come riportato da Bloomberg, la UEFA starebbe negoziando con Centricus Asset Management (società finanziaria che gestisce asset per 30 miliardi di dollari) un finanziamento da 6 miliardi di euro per la riforma della Champions League e impedire la fuga verso la Super League.