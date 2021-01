Supercoppa, cori e fumogeni per il Napoli dai tifosi azzurri – VIDEO

Tra poco più di un’ora Juventus e Napoli si fronteggeranno al Mapei Stadium per la Supercoppa Italiana – VIDEO

Entusiasmo dei tifosi del Napoli fuori dal Mapei Stadium prima dell’inizio della gara di Supercoppa con la Juventus. I tifosi azzurri, infatti, hanno intonato il classico “Un giorno all’improvviso” all’arrivo del pullman della squadra azzurra.

Pochi tifosi ma animati con fumogeni e cori per sottolineare la vicinanza alla squadra in questa finale che non vedrà il pubblico, come ormai di consueto.