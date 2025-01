Supercoppa di Spagna, trionfo Barcellona: sono 9 i gol segnati in questa stagione nei due Clasicos

Supercoppa di Spagna, trionfo del Barcellona: i blaugrana rifilano una manita al Real Madrid, rimontando lo svantaggio iniziale: sono nove le reti nei clasicos in questa stagione

Il Barcellona vince la Supercoppa di Spagna, battendo il Real Madrid in finale. Un trionfo quello dei blaugrana, che dopo il gol ad inizio partita di Mbappé travolgono i Blancos con un netto 5-2. Pareggia prima Lamine Yamal, poi Lewandowski su rigore, doppietta di Raphinha e Aljandro Balde. All’ora di gioco il Barça rimane in 10 per l’espulsione dell’ex Juve Szczesny e subisce il gol di Rodrygo che però non fa scattare la riscossa delle Merengues.

Si tratta del secondo successo di Flick in panchina nel Clasico: tra l’andata in Campionato e la finale oggi i gol segnati agli storici rivali sono 9 e solo 2 subiti. Una vittoria che rilancia le ambizioni dei catalani anche nella Liga, dove al momento sono al terzo posto dietro alle due madrilene.