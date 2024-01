Manca sempre meno all’inizio della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: i guadagni sono triplicati, ecco le cifre

Dal 18 al 22 gennaio andrà in scena la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita per concludere l’accordo quadriennale con gli arabi. Il torneo è stato sospeso per due anni a causa del Covid, ma nel 2024 a Riyad ha visto un cambio format oltre a un montepremi triplicato rispetto alle scorse edizioni.

Ma quanto incasseranno i club? In totale saranno ben 23 i milioni per le società e 8 di questi andranno alla vincitrice. Invece 6,8 andranno nelle casse della Lega Serie A. Mentre le due semifinaliste perdenti riceveranno 1,6 milioni a testa e, a chiudere, alla seconda classificata ben 5 milioni. A giocarsi il trofeo saranno Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina.